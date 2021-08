Legenda new romantic, Duran Duran, podzielił się kolejnym singlem zapowiadającym nowy album "Future Past", który ukaże się 22 października 2021. Jak brzmi najnowszy kawałek "More Joy!"?

Duran Duran z kolejnym singlem. Posłuchaj "More Joy!" nagrany z japońską grupą Chai

Singiel „More Joy" został zrealizowany we współpracy z japońskim, żeńskim kwartetem J-pop-disco-punkowym, Chai. Tym razem Simon Le Bon i jego koledzy nie bali się muzycznego eksperymentu z młodym, indie-punkowym bandem z Nagoi. Posłuchajcie, jak prezentuje się ten kawałek:

Pytany jak doszło do współpracy z Chai, wokalista Duran Duran, Simon Le Bon odpowiedział:

Nasz klawiszowiec Nick Rhodes sugerował, że potrzebujemy ciekawych damskich wokali do "More Joy!" i – szczerze – doskonale wiedziałem, gdzie je znaleźć! Chai to postmodernistycnzy, damski, japoński punk band. Ich energia i niesamowita, czysta radość rozsadza uszy! Jestem na prawdę dumny, że dziewczyny dosypały do naszej piosenki ten swój różowo-neonowo-magicznie-kolczasty pył! Chai – kocham Was, na zawsze! – dodaje.

Album "Future Past" powstał z udziałem wielu wybitnych muzyków, takich jak: Erol Alkan, Giorgio Moroder i Mark Ronson, którzy pełnili role producentów, a gość specjalny – Graham Coxon z Blur nagrał gitary. Pianista Davida Bowie’ego – Mike Garson również miał swój spory wkład w nagrania albumu, a gościnnie wokalu użyczyła sama Lykke Li. Premiera albumu „Future Past” – 22 października 2021.

Duran Duran "Future Past": Tracklista

INVISIBLE ALL OF YOU GIVE IT ALL UP (Feat. Tove Lo) ANNIVERSARY FUTURE PAST BEAUTIFUL LIES TONIGHT UNITED WING NOTHING LESS HAMMERHEAD (Feat. Ivorian Doll) MORE JOY! (Feat. CHAI) FALLING (Feat. Mike Garson)

Duran Duran powstał w roku 1978 i wydała do tej pory aż 14 albumów długogrających. Lista zdobytych statuetek oraz nominacji do prestiżowych nagród Duran Duran jest naprawdę długa; band zdobył m.in.: Grammy Awards dwukrotnie w roku 1984, dwa razy cieszył się uznaniem MTV Video Music Awards zgarniając główne nagrody w 2003 oraz w 2015 roku.Najpopularniejsze hity Duran Duran, takie jak "Come Undone", "Save A Prayer", czy "Ordinary World" wciąż notują kolejne rekordy popularności na platformach streamingowych.