Dzieciaki nagrały cover hitu Pantery. Zobacz, jak poradzili sobie z utworem z 96. roku

"Drag the Waters" to utwór Pantery pochodzący z albumu "The Great Southern Trendkill" z 1996 roku. Numer stał się jednym z hitów grupy, dlatego trafił również na kompilację ich najlepszych kawałków wydaną lata później. Kompozycja opowiada o ludziach, którym nie można ufać i mieć pewności, jakie naprawdę kierują nimi motywy.

Cover "Drag the Waters" Pantery w wykonaniu dzieci

Utwór doczekał się po latach nowej wersji wykonanej przez młode pokolenie. Dzieciaki należące do O'Keefe Music Foundation wykonały hit po swojemu. Młodzi muzycy, których talent możecie podziwiać poniżej mają po kilkanaście lat, najmłodsza członkini ekipy to Taylor, która skończyła zaledwie 8 lat.

Philip H. Anselmo & The Illegals zagrają w Polsce w 2020 roku

Phil Anselmo z Pantery wraz ze swoją nową formacją - The Illegals zarga w Polsce w 2020 roku. Po udanym występie w Progresji rok wcześniej, muzycy pojawią się w Klubie Studio w Krakowie. Artyści zagrają 4 sierpnia 2020 roku. Obiecali fanom specjalny set "A Vulgar Display Of Pantera".

Zobacz też: Niepełnosprawny gitarzysta oddał hołd Dimebagowi i Vinniemu Paulowi grając "This Love" Pantery