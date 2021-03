The Voice Kids cieszy się równie dużym zainteresowaniem co dorosła edycja talent show. Zasady są bardzo proste - wokaliści śpiewają do odwróconych jurorów, których muszą do siebie przekonać swoim głosem. W niemieckiej edycji The Voice Kids zdecydowano się dopuścić również kapele i okazało się, że młode pokolenie chętnie gra mocniejsze kawałki i brzmi to bardzo dobrze.

Dziecięce trio zagrało cover RATM w talent show. Jurorzy byli w szoku [WIDEO]

Trio Rockzone postanowiło spróbować swoich sił w The Voice Kids i zagrało słynny hit Rage Against the Machine "Killing in the Name". Chociaż dzieciaki mają kilkanaście lat, to zagrali tak, że jurorom opadły szczęki. Wszyscy zdecydowali się odwrócić, żeby zobaczyć rockmanów w akcji:

Okazuje się, że trio tworzy własne kawałki i nawet zagrało fragment swojej piosenki. Zespół przeszedł do kolejnego etapu i trzymamy kciuki, żeby dzieciaki doszły do samego finału talent show.

Nie był to jedyny, rockowy akcent w obecnej edycji niemieckiego The Voice Kids. W programie pojawił się jeszcze jeden zespół, który wykonał cover The Ramones "Blitzkrieg Bop" i również przeszedł do kolejnego etapu konkursu.

Zapowiada się zażarta walka w programie i to z rockiem w roli głównej!