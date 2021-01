Dziecko tańczące do Toola to coś, czego potrzebujecie w smutny Blue Monday

Tool jest idealnym towarzyszem do spędzania zimnych i ciemnych wieczorów. Okazuje się jednak, że progresywna muzyka kwartetu jest też idealna do... zabawy. Przynajmniej dla jednego dziecka.

Dziecko tańczące do muzyki Toola to coś, czego potrzebujecie na poprawę humoru

Na zewnątrz pandemia, zamieszanie ze szczepionkami, rekordowe od lat temperatury na minusie, zamieszki na Kapitolu, a do tego 18 stycznia 2021 roku (czyli dzisiaj) wypada Blue Monday. Wydaje się więc, że w takim czasie warto poświęcić kilka minut na to, by oderwać się od tej smutnej rzeczywistości. Spieszymy z pomocą i przedstawiamy wam wideo "My baby loves heavy metal".

To przedstawia nam małego dzieciaczka, który tańczy do "Invincible" Toola. Ten, ubrany w piżamkę z Batmanem, biegnie do źródła muzyki i nagle wpada w trans, który jeżeli jesteście fanami Toola, to zapewne bardzo dobrze znacie.

Zmienia się też jego reakcja na muzykę, gdy nagle utwór zmienia się w mistrzowski popis Danny'ego Careya, a dzieciak zamiast machać głową, zaczyna dramatycznie tupać.

Koniec utworu dzieciak skwitował natomiast odgłosem zdziwienia. Nie musi się jednak martwić - dyskografia Toola jest dość przepastna, więc do posłuchania ma jeszcze bardzo dużo materiału. Mamy nadzieję, że na każdy utwór będzie reagował tak samo:

Tool był w trakcie światowej trasy koncertowej promującej "Fear Inoculum", gdy pandemia nagle zatrzymała świat rozrywki. Spodziewamy się, że po zakończeniu obostrzeń i światowych lockdownów, zespół powróci do koncertowania.