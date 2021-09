Dziennikarka udawała Korę i wygrała odcinek talent show. Internauci są podzieleni [WIDEO]

Czy "To tylko tango" z repertuaru Maanamu zabrzmiało dobrze? Zobaczcie fragment programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

W drugim odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jedna z uczestniczek udawała Korę i tego dnia to właśnie ona była zwyciężczynią. Internauci są jednak podzieleni - jedni oceniają bardzo wysoko ten występ, inni uważają, że z Korą nie miało to nic wspólnego. A jak Wy ocenicie ten cover?

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15: Uczestniczka udawała Korę i wygrała odcinek

W najnowszej edycji programu możemy zobaczyć m.in. Roberta Janowskiego, Barbarę Kurdej-Szatan czy Tomasza Ciachorowskiego. W talent show pojawiła się również Paulina Sykut-Jeżyna, prezenterka Polsatu. Dziennikarka miała trudne zadanie, bo musiała wcielić się w Korę i zaśpiewać "To tylko tango". Jej występ bardzo spodobał się jurorom i widzom w studiu, co poskutkowało tym, że to właśnie ona wygrała 2. odcinek programu.

Mimo tego sukcesu w sieci pojawiły się komentarze, że Sykut-Jeżyna nie była wcale podobna do Kory. Oceńcie sami, czy zasłużenie wygrała:

W poprzednim odcinku wygrał Robert Janowski, który udawał Halinę Kunicką i zaśpiewał piosenkę "Od nocy do nocy".