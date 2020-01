Dziewczyna plująca krzyżami w nowym klipie Me And That Man. Posłuchaj "Surrender"

Me And That Man, projekt Nergala, zapowiedział nowy album, który ukaże się 27 marca 2020. Krążek "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1" promują single "Run with the Devil" oraz "Burning Churches", do którego powstał kontrowersyjny klip pokazujący molestowanie nieletniego przez księdza. Nadszedł czas na kolejny utwór, w którym gościnnie wystąpili Landers Andelius (z formacji Dead Soul) oraz Rob Caggiano z Volbeat (ex-Anthrax).

Me And That Man pokazał klip do nowej piosenki "Surrender"

Sprawdźcie, jak wygląda teledysk do piosenki "Surrender", w której Nergal przemienia pobożną dziewczynę:

Album został zarejestrowany w składzie: Adam Nergal Darski, Sasha Boole, Matteo Bassoli oraz Łukasz Kumański, ale na krążku nie zabraknie licznych gości – są to między innymi: Corey Taylor ze Slipknota, Brent Hinds z grupy Mastodon, Matt Heafy z Trivium oraz Jørgen Munkeby z norweskiego Shining.

"New Man, New Songs, Same Shit, vol.1" został wyprodukowany przez Nergala, a nagraniami zajęli się Haldor Grunberg i Łukasz Kumański.

Me and That Man- "New Man, New Songs, Same Shit, vol.1": Tracklista

Run with the Devil / feat. Jorgen Munkeby (Shining -NO) Coming Home / feat. Sivert Høyem (Madrugada) Burning Churches / feat. Mat McNerney (Grave Pleasures) By the River / feat. Ihsahn (Emperor) Męstwo Surrender / feat. Landers Andelius (Dead Soul) Deep Down South / feat. Johanna Sadonis (Lucifer) Man of the Cross / feat. Jérôme Reuter (Rome) You Will Be Mine / feat. Matt Heavy (Trivium) How Come / feat. Corey Taylor (Slipknot) Confession / feat. Niklas Kvarforth (Shining SE)

Zaraz po premierze albumu zespół rusza w polską trasę koncertową "New Tour, New Songs, Same Shit 2020". Nergalowi i jego ekipie podczas trasy będą towarzyszyć Frank The Baptist oraz Mulk oraz w roli gościa specjalnego Jørgen Munkeby z norweskiej formacji Shining. Sprawdźcie, w jakich miastach zobaczycie Me And That Man:

2 kwietnia 2020 - Wrocław, Zaklęte Rewiry

3 kwietnia 2020 - Szczecin, Kosmos

4 kwietnia 2020 - Gdańsk, Stary Maneż

5 kwietnia 2020 - Toruń, Lizard King

15 kwietnia 2020 - Warszawa, Palladium

16 kwietnia 2020 - Kraków, ZetPeTe

17 kwietnia 2020 - Poznań, Tama

18 kwietnia 2020 - Gostyń, Hutnik

19 kwietnia 2020 - Katowice, P23

