Ed Sheeran i Elton John nagrają wspólny świąteczny singiel. Kiedy premiera?

Ed Sheeran i Elton John napiszą wspólny świąteczny singiel

Ed Sheeran i Elton John stworzą razem nowy świąteczny singiel. Pierwszy z panów pojawił się niedawno w holenderskim programie radiowym na NPO Radio 2, w którym wyjawił, że John odezwał się do niego w 2020 roku, kiedy odkrył, że jego singiel "Step Into Christmas" pojawił się w brytyjskim Top 10 najpopularniejszych singli.

Ta wiadomość była niezwykle zaskakująca dla legendarnego muzyka, więc postanowił przygotować kolejnego singla. Jak wspomina Sheeran:

Elton zadzwonił do mnie w Boże Narodzenie, żeby złożyć życzenia. W ogóle bardzo często do mnie dzwoni. Ale teraz miał jeszcze bardzo dobry powód - pochwalił się, że "Step Into Christmas" było na 6. miejscu zestawienia. Dodał, że chciałby zrobić kolejny kawałek świąteczny. Tym razem ze mną.

Sheeran niespecjalnie dużo mówił na temat piosenki, ale opisał, że to "tylko ja i on" i "jest świetna". Chociaż początkowo nie chciał nagrywać tego singla, bo nie czuł się w nim zbyt komfortowo, to w końcu Elton go przekonał:

Nigdy nie wiesz, co się wydarzy jutro, wszystko może się zmienić od tak. Jutro może mnie tu nie być. Dlaczego nie miałbym skorzystać z takiej propozycji?

Sheeran nie sprecyzował, kiedy konkretnie możemy się spodziewać premiery singla, ale możemy założyć, że będzie to mniej więcej połowa grudnia. Wokalista na razie skupia się nad skończeniem swojego nadchodzącego krążka "=", który zadebiutuje 29 października 2021 roku.

Elton John również zamierza wydać nowy krążek - ten będzie nosił tytuł "The Lockdown Sessions" i zobaczy światło dzienne już 22 października 2021 roku.