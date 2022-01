Ed Sheeran stwierdził, że odcinek "South Park" zrujnował mu życie. Co przeskrobali twórcy?

Pewien odcinek "South Park" z 2005 roku nadal wywołuje złość w Edzie Sheeranie. Wokalista niedawno udzielił wywiadu portalowi Slam Radio i podczas rozmowy wyznał, że epizod "Ginger Kids" z 9. sezonu serialu "zrujnował mu k*rwa życie".

Dla przypomnienia - odcinek rozpoczyna się od tego, że Cartman znęca się psychicznie nad dzieciakami z rudymi włosami, twierdząc nawet, że "rudzi nie mają duszy". Znacie stereotyp. Jak zwykle Stan i Kyle postanawiają ukarać swojego niesfornego kumpla, przekonując go, że zaraził się "gingervitis", co sprawiło, że teraz sam też jest rudy.

To oczywiście skłania chłopca do zorganizowania Ginger Separatist Movement, które bardzo przypomina w swoim działaniu III Rzeszę. Krótko mówiąc - klasyczny "South Park".

Sheeran wyjaśnił, że zawsze się z niego naśmiewali w Anglii, ale po premierze "Ginger Kids" wszystko się zmieniło:

W Anglii zawsze się z Ciebie naśmiewali, jak miałeś rude włosy, ale nigdy w Ameryce. Ludzie w USA nie mieli pojęcia, jak to jest być rudym.

Następnie dodał:

Pojechałem do Stanów i wszyscy mówili: "Ziomek, ale masz kozak włosy", w co początkowo nie wierzyłem. Ale potem wyemitowali ten odcinek i już na całym świecie do końca życia będę miał przesr*ne.