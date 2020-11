Eddie Vedder nadal nie może się pogodzić ze śmiercią Chrisa Cornella

W poniedziałek 2 listopada wokalista Pearl Jam przez trzy godziny rozmawiał z Howardem Sternem, w trakcie których przeszli przez niemalże wszystkie tematy tego świata - od tych przyjemnych i rozweselających, aż po te najtrudniejsze, czyli śmierć bliskich. Stern skupił się w tej ostatniej części na Chrisie Cornellu, zmarłym wokaliście Soundgarden i Audioslave.

Vedder wyznał Sternowi, że nadal nie potrafi sobie poradzić z zaakceptowaniem tej prawdy:

Nie mogłem tego zaakceptować. Ale nie sądzę, że miałem w ogóle wybór. Byłem przerażony tym, gdzie mógłbym pójść, jeśli faktycznie zacząłbym czuć, to co chciałem czuć albo gdyby okazało się, że moje emocje są mroczniejsze, niż myślałem. Nie widziałem go w ciągu ostatnich 10 lat zbyt często - z 4, może 5 razy i w większości na koncertach, ale... Nadal sobie z tym nie poradziłem. "

Dodał też:

Następnie Stern zapytał Veddera, czy ten kiedykolwiek myślał o samobójstwie. Wokalista kategorycznie zaprzeczył i wyjaśnił:

"

Nie. Nie. To nawet sprawiło, że kategorycznie to wykluczyłem. I to mnie trochę w tym wszystkim wkurza. Powinienem się czuć bardzo źle, bo kochałem gościa... ale samobójstwo to pełen przemocy akt, który rani tyle osób. I mam wrażenie, że jest niesprawiedliwy. "