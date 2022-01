Eddie Vedder udostępnił kolejny singiel. Na nowym krążku usłyszymy teksty jego zmarłego ojca

Eddie Vedder zaprezentował nowy singiel

Tym razem wokalista Pearl Jam Eddie Vedder podzielił się z fanami piosenką "Brother The Cloud". Artysta ujawnił również pełną listę utworów z nadchodzącego wydawnictwa "Earthling".

"Brother The Cloud" to następca utworów "Long Way" i "The Haves". Wszystkie znajdą się na płycie "Earthling", która ukaże się już 11 lutego 2022 roku. Będzie to pierwszy solowy krążek Eddiego Veddera od czasu wydanego w 2011 roku "Ukulele Songs".

Poniżej posłuchacie nowego kawałka:

Eddie Vedder ujawnił też, że na płycie "Earthling” gościnnie wystąpią Stevie Wonder, Elton John, Ringo Starr i - co najważniejsze - jego zmarły ponad czterdzieści lat temu ojciec, Edward Louis Severson, Jr.

Tak natomiast prezentuje się lista utworów krążka "Earthling":

Invincible Power of Right Long Way Brother the Cloud Fallout Today The Dark The Haves Good and Evil Rose of Jericho Try Picture Mrs. Mills On My Way

Przypominamy też, że Eddie Vedder w 2022 roku wybierze się w trasę koncertową z Pearl Jam, w ramach której odwiedzi także Polskę. Zespół zagra 14 lipca w Tauron Arenie Kraków.