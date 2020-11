Eddie Vedder wydał dwa nowe single. Wsparł w ten sposób akcję charytatywną

Eddie Vedder zaprezentował fanom dwa nowe single. "Matter of Time" i "Say Hi" zadebiutowały na imprezie charytatywnej prowadzonej przez muzyka i jego żonę.

Wokalista zespołu Pearl Jam, Eddie Vedder oraz jego żona Jill razem z innymi światowymi gwiazdami muzyki stworzyli akcję "Venture Into Cures". Wydarzenie, które odbyło się w sieci, ma pomóc zebrać fundusze na wsparcie dla osób chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka.

Eddie Vedder z dwoma nowymi singlami

W ramach tego wyjątkowego wydarzenia Eddie Vedder wydał nowy solowy utwór "Matter of Time". Oprócz tego zaprezentował także nową, odświeżoną wersję "Say Hi". Obu kompozycji możecie posłuchać poniżej:

Jak czytamy na ultimateclassicrock.com, Vedder napisał "Say Hi" dla małego chłopca cierpiącego na chorobę, której poświęcona jest akcja "Venture Into Cures" i walczącego o akceptację swoich rówieśników. Także "Matter of Time" ma związek ze sprawą. Tekst odnosi się do bólu, który czują wszyscy chorzy. Bólu, który wydaje się być nieskończony.

Jak mówi w wywiadzie dla WE Charity żona Eddiego, Jill:

Ta choroba jest brutalna. Oglądanie, przez co te dzieciaki przechodzą, jest niewiarygodnie bolesne i przerażające. Jednak wierzymy w naukę, wierzymy, że da się to wyleczyć.

W akcji poza Vedderami wzięło udział także wielu innych artystów światowej sławy. Wśród nich znalazły się nazwiska takie jak: Bradley Cooper, Billie Eilish, Chris Hemsworth, Jimmy Kimmel, Renée Zellweger, Glen Hansard, Adam Levine czy Willie Nelson.