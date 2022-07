Pearl Jam obecnie wrócił do koncertowania i zarówno zespół, jak i fani stęsknili się za dużymi widowiskami. Nie zawsze jednak jest różowo - podczas jednego z koncertów doszło do nieprzyjemnego incydentu, który zmusił Eddiego Veddera do przerwania swojego występu.

Eddie Vedder wyrzucił fankę z koncertu: "Nie możesz go bić, bo jesteś kobietą" [WIDEO]

Podczas koncertu w Zurychu Eddie Vedder zauważył bójkę pod scenę. W trakcie piosenki "Animal" wokalista postanowił przerwać swój występ i zwrócić się do fanki, która uderzyła innego fana. Jak cytuje portal radiozet.pl:

Widziałem wszystko. Wiem, że denerwowało cię, że on cały czas kręcił występ. Ale nie możesz ku**a bić go w tył głowy, nawet jeśli on nie zachowuje się w porządku, a ty jesteś kobietą. Zdaję sobie sprawę, że możesz być bardzo silna. Przestań go bić - wylatujesz stąd.

Następnie Eddie przeprosił pozostałych fanów zarówno za swoją reakcję, jak i za zachowanie fanki podkreślając, że nie ma miejsca na przemoc na koncertach Pearl Jam. Zobaczcie nagranie z zajścia:

Dyskografię Pearl Jam zamyka album "Gigaton", który debiutował w Top 5 Billboard Top 200. Płyta znalazła się w podsumowaniach najlepszych wydawnictw roku m.in. w „Mojo”, Consequence of Sound, Insider i wielu innych.