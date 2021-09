Eddie Vedder ma ostatnio ręce pełne roboty. Wokalista Pearl Jam właśnie opublikował solowy singiel "Long Way", który zapowiada nowy album. Przy tworzeniu piosenki Vedder po raz pierwszy współpracował z producentem Andrew Wattem.

Eddie Vedder zapowiedział solowy album. Posłuchaj singla "Long Way"

Nowy singiel to zapowiedź solowej płyty zatytułowanej "Earthling" i już teraz ruszył pre-order do limitowanej edycji 7 calowego winyla, na którym znajduje się ''Long Way" oraz "The Haves", który wkrótce będzie miał swoją premierę. Krążek można zamówić poprzez fanklub Pearl Jam Ten Club.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy kawałek od Eddiego:

Oglądaj

Eddie Vedder wydał w 2007 roku album "Into the Wild", który był ścieżką dźwiękową do filmu o tym samym tytule. Natomiast w 2011 roku ukazał się krążek zatytułowany "Ukulele Songs". Ostatnio Eddie był zajęty współpracą z Glenem Hansardem przy komponowaniu 8 nowych utworów na soundtrack do filmu "Flag Day". Na ścieżce dźwiękowej pojawiają się również dwa utwory córki wokalisty, Olivii Vedder. Film reżyseruje i również w nim występuje Sean Penn.

W najbliższym czasie Vedder wystąpi z Pearl Jam na kilku festiwalowych koncertach, w tym Sea.Hear.Now. Festiwal 18 września, Ohana Festival 26 września i ponownie podczas Ohana Festival Encore Weekend 1 i 2 października. Ponadto Vedder zaprezentuje również specjalny solowy set na Ohana Festival 25 września. Natomiast 14 lipca 2022 roku Pearl Jam zagra w Polsce.