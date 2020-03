Edyta Bartosiewicz nagrała nowy album. Premiera zostanie przesunięta przez koronawirusa?

Fani Edyty Bartosiewicz w końcu otrzymają nowe studyjne dzieło wokalistki. Ostatni krążek zatytułowany "Renovatio" ukazał się w 2013 roku, zaś rok później otrzymaliśmy "Love & More", reedycję debiutanckiego krążka wzbogaconego o wcześniej niewydany materiał. W międzyczasie poznaliśmy również utwór "Lovesong' wydany w 2018. W końcu jednak coś zaczęło się dziać w obozie wokalistki i pod koniec 2019 poznaliśmy utwór "Cyrk", do którego nagrano teledysk wraz z Kabaretem Hrabi. Jak się okazuje, płyta studyjna pojawi się już niebawem i pomimo pandemii koronawirusa, krążek ukaże się planowo.

Edyta Bartosiewicz nagrała nowy album "Ten Moment". Premiera zostanie przesunięta przez koronawirusa?

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rząd wprowadza kolejne obostrzenia, by temu zapobiec. W związku sporo osób spędza większość czasu w domowej izolacji. Co za tym idzie, wiele premier filmowych i muzycznych zostało przeniesionych, bowiem fani nie mogliby wybrać się do kina, czy zakupić płytę.

Edyta Bartosiewicz wyznaczyła datę premiery swojego krążka "Ten Moment" na 8 maja 2020 i z powodu zainstniałej sytuacji zastanawiała się, czy nie przenieść wydania krążka. Mimo wszystko zdecydowała się, że płyta ukaże się planowo. Zobaczcie, jak prezentuje się okładka płyty:

