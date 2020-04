Eksperci z WHO szacują, kiedy muzycy będą mogli wrócić do koncertowania. Nie mają dobrych wieści

W dobie pandemii wiele branż nie ma możliwości normalnego funkcjonowania. Zakaz zgromadzeń, podróżowania oraz ograniczenie wychodzenia z domu dotknęły niemal wszystkich gałęzi gospodarki. W trudnym położeniu są muzycy, którzy uwięzieni w czterech ścianach, musieli odwołać swoje koncertowe plany i co najwyżej zaproponować fanom granie online. Z zakazu masowych imprez nie cieszą się też koncertowi maniacy, którym coraz bardziej brakuje machania głową pod sceną. Eksperci nie mają dla nich zbyt dobrych wieści.

Kiedy w Polsce wprowadzono pierwsze ograniczenia w związku z pandemią, wszyscy mieliśmy nadzieję, że sytuacja wróci do normy w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch. Niestety rzeczywistość jest brutalna, a sytuacja nadal jest poważna, a obostrzeń tylko przybywa. New York Times zorganizowało specjalna debatę, w której na temat sytuacji na świecie wypowiedziało się pięciu ekspertów. Rozmawiali oni o konsekwencjach, jakie niesie za sobą pandemia oraz wpływie wirusa na nasze życie "po COVID-19".

Wśród ekspertów znalazł się także Zeke Emanuel, onkolog, bioetyk, doradca dyrektora WHO, który odniósł się do tematu imprez masowych.

"

Kiedy słyszę, że zgromadzenia takie jak konferencje, koncerty czy wydarzenia sportowe są przekładane na październik 2020 roku, nie wiem, jak ktokolwiek może sądzić, że to się uda. Według mnie organizacja takich wydarzeń wróci do normalności jako ostatnia. Myślę, że realnie można założyć, że nie nastąpi to wcześniej niż jesienią 2021 roku. "