Elton John: "Właśnie zrobiłem coś z Metallicą". Szykuje się współpraca gigantów?

W ostatnich latach znacznie wzrosła popularność podcastów. Wielu znanych artystów próbuje swoich sił w tym formacie, a wśród nich znalazł się np. Elton John. W jednym z ostatnich odcinków "Rocket Hour" kolorowy ptak rocka ujawnił, że podczas pandemii zrealizował tajny projekt.

Elton John "zrobił coś z Metallicą". O co chodzi?

Portal fanów Metalliki, Overkill.pl opublikował doniesienia brytyjskiego Metal Hammera. W magazynie czytamy, że w jednym z podcastów dostępnych na Apple Music Elton John zdradził, że "zrobił coś z Metallicą".

Muzyk powiedział:

Właśnie zrobiłem coś z Metallicą w tym czasie zawieszenia. Nie robiłem nic z myślą o swojej solowej karierze, ale za to zrobiłem świetne rzeczy z innymi.

Niestety sir Elton nie rozwinął myśli. Oczywiście współpraca Metalliki i Johna nie jest wykluczona, jednak bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz.

Miley Cyrus ogłosiła niedawno, że ma w planach nagranie coverów Metalliki. Piosenkarka zaprosiła do współpracy prawdziwe gwiazdy rocka. Wokalistka zdradziła, że na płycie pojawi się perkusista Red Hot Chili Peppers - Chad Smith oraz Elton John.

To właśnie z tym ostatnim Cyrus zapowiedziała współpracę przy kawałku "Nothing Else Matters". Wypowiedź Eltona Johna - "zrobiłem coś z Metallicą" może zatem odnosić się do wydawnictwa Miley.