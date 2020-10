Elton John jako lalka Barbie. Mattel pokazał nową, kolekcjonerską zabawkę

Jeżeli myślicie, że Barbie to tylko ładne laleczki dla małych dziewczynek, to się mylicie. Otóż firma Mattel co rusz wydaje kolekcjonerskie lalki, którymi nie pogardzą również dorośli. Nawet fani rocka znajdą coś dla siebie. Barbie z gitarą? Nie tylko, bo Mattel chętnie nawiązuje współprace ze światem rocka i tym samym kolekcjonerzy mogą sobie sprawić np. Barbie przebraną za Davida Bowiego czy Joan Jett. Teraz do tej nietuzinkowej kolekcji dołącza kolejna lalka poświęcona ważnej postaci muzycznej. Oto Barbie jako Elton John!

Mattel pokazał Barbie przebraną za Eltona Johna

Nowa lalka Barbie została wydana z okazji 45-lecia legendarnych występów Eltona Johna na Dodger Stadium w Los Angeles. Muzyk wystąpił w tym obiekcie 25 i 26 października 1975 roku, oba koncerty były wyprzedane.

Barbie ma na sobie ubrania w stylu muzyka, czyli buty na koturnie, spodnie-dzwony, kolorową kurtkę z napisem "Elton", kapelusik i oczywiście duże, brokatowe okulary. Wizerunek muzyka z tych koncertów widnieje również na opakowaniu lalki Barbie.

Limitowana edycja lalki Barbie jako Eltona Johna kosztuje 50 dolarów i można ją zamówić na stronie Barbie.com. Zapewne minie trochę czasu, zanim zabawka trafi do polskich sklepów. Tymczasem możecie zobaczyć, jak na żywo prezentuje się Barbie przebrana za Davida Bowiego:

Lalka ukazała się z okazji 50. rocznicy singla "Space Oddity", który został wydany kilka dni przed lądowaniem Neila Armstronga na Księżycu.

