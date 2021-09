Elton John jest zmuszony odwołać swoje nadchodzące koncertu z powodu operacji, która go czeka. W specjalnym wpisie w swoich social mediach muzyk wyjaśnił, dlaczego nie będzie mógł pojawić się wkrótce na scenie.

Elton John odwołał koncerty, bo musi przejść operację. Wróci na scenę?

Okazuje się, że w czasie wakacji Elton John nabawił się kontuzji biodra i niestety muzyk będzie musiał przejść operację. Z tego powodu jego zaplanowane koncerty muszą być niestety przełożone. W jego wpisie możemy przeczytać:

Pod koniec wakacji niezdarnie upadłem na twardą powierzchnię i od tamtego momentu odczuwam znaczny ból oraz dyskomfort w biodrze. Mimo intensywnego leczenia specjalistycznego oraz fizjoterapeutycznego ból ciągle się nasilał i teraz prowadzi do coraz większych trudności z poruszaniem. Zalecono mi, by jak najszybciej zrobić operację, aby przywrócić pełną sprawność oraz mieć pewność, że nie ma długotrwałych komplikacji.

Po zabiegu Elton będzie musiał przejść fizjoterapię i z tego powodu zrobi sobie dłuższą przerwę od sceny. Koncerty, które miały się odbywać w tym roku zostały przeniesione na 2023. Przeczytajcie całe oświadczenie Eltona Johna:

Elton John wyda nowy album "The Lockdown Sessions"

Premiera "The Lockdown Sessions" zaplanowana jest na 22 października.

Na wydawnictwo trafi 16 duetów z takimi gwiazdami jak Eddie Vedder, Gorillaz, Miley Cyrus, Stevie Nicks, Stevie Wonder czy Years & Years. Pierwszym singlem zapowiadającym „The Lockdown Sessions” jest utwór „Cold Heart (PNAU Remix)” z Duą Lipą.

Elton John tak wspomina proces nagrań:

Ostatnią rzeczą, jakiej spodziewałem się w trakcie lockdownu, było nagrywanie albumu. Ale pandemia trwała w najlepsze, a do mnie zaczęły spływać różne projekty. Niektóre z sesji nagraniowych musiały odbyć się przez Zooma, czego oczywiście nigdy wcześniej nie praktykowałem. Część sesji odbyła się na żywo, ale w ścisłych warunkach sanitarnych: pracowałem z innymi artystami, ale byliśmy oddzieleni szybami.

Dorobek Eltona Johna to 1 diamentowy, 40 platynowych lub multi-platynowych i 23 złote albumy w samej Wielkiej Brytanii, ponad 50 hitów w top 50 oraz 300 mln egzemplarzy sprzedanych płyt na całym świecie. Singiel „Candle in the Wind” z 1997 sprzedał się w rekordowym nakładzie przekraczającym 33 mln kopii. „Diamonds”, album z największymi przebojami gwiazdora muzyki, trafił do top 5 UK, stając się 40. albumem Eltona w Top 50.