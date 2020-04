Elton John wspiera osoby chore na COVID-19. Muzyk przekaże ogromną sumę na walkę z pandemią

Koronawirus od kilku tygodni nie schodzi z ust mieszkańców niemal całego świata. Pandemia zmusza do zmian w prawie każdej dziedzinie życia. Aktualnie mamy ograniczony dostęp nie tylko do podróżowania, chodzenia do kina czy na koncerty. Wiele osób straciło pracę, upadają restauracje, małe przedsiębiorstwa i kluby. Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet wyjście na zakupy stało się problematyczne. W przestrzeni publicznej należy ściśle przestrzegać nowych procedur i pamiętać o zmianach, które zaszły w dyskontach.

Elton John przekaże milion dolarów na walkę z COVID-19

Ciężką sytuację na świecie śledzą także gwiazdy i celebryci. Starają się oni pomagać ofiarom koronawirusa, ale też medykom oraz tym, którzy panicznie boją się, co przyniesie jutro. W sieci nie brakuje paneli dyskusyjnych z infulencerami, koncertów online i wielu innych sposobów na interakcje z osobami, które tak jak my, muszą przebywać w izolacji.

Wiele firm i gwiazd zdecydowało o przekazaniu darowizn na rzecz szpitali lub osób szczególnie dotkniętych pandemią. Wśród nich pojawił się jeden z najpopularniejszych na świecie wokalistór rockowych - Elton John.

Muzyk wydał specjalne oświadczenie za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, w którym poinformował, że jego fundacja przekaże aż milion dolarów na walkę z koronawirusem. Artysta podkreślił, że stworzy fundusz ratunkowy dla osób, które są marginalizowane podczas trwania pandemii - chodzi tu głównie o zakażonych także wirusem HIV, którzy mają znacznie obniżoną odporność i są w grupie ryzyka.

" Z dumą ogłaszam, że moja fundacja uruchamia fundusz COVID-19. Przekażemy milion dolarów na walkę z koronawirusem wśród osób zakażonych wirusem HIV, którzy są marginalizowani na całym świecie i niezwykle narażeni na kolejne zarażenie. Zawsze staram się pamiętać o osobach zakażonych HIV, teraz też nie chciałem zostawić tych osób w potrzebie. "

Artysta podziękował wszystkim osobom, które wspierają jego fundację, darczyńcom oraz pracownikom organizacji. Wyraził też szacunek wobec medyków, którzy tworzą pierwszą linię frontu w bezpośredniej walce z chorobą.

