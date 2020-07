Elton John został uhonorowany własną monetą w Wielkiej Brytanii

Elton John zbliżając się do końca swojej kariery przeżywa prawdziwy renesans. W 2019 roku do kin trafił film biograficzny "Rocketman" opowiadający o życiu muzyka, a sam wokalista wyprzedaje stadiony na całym świecie w ramach tournee pożegnalnego "Farewell Yellow Brick Road". Teraz do listy tych osiągnięć może dopisać kolejną rzecz.

Elton John otrzymał własną monetę w Wielkiej Brytanii

Wokalista został bowiem uhonorowany swoją oficjalną monetą w Wielkiej Brytanii. Królewska Mennica wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowali o nowej serii monet przygotowanych w ramach serii "Music Legends" (pierwszym zespołem uhonorowanym przez mennicę było Queen). Na temat tego wyróżnienia wypowiedział się sam Elton John:

" To naprawdę wielki honor, że zostałem tak uczczony. Ostatnie kilka lat to pasmo kolejnych wspaniałych wyróżnień w trakcie mojej kariery, a to jest absolutnie wspaniałe. "

Tak ma się prezentować oficjalna moneta z wizerunkiem Eltona Johna:

Moneta Eltona została zaprojektowana przez Bradleya Morgana Johnsona, który połączył wizerunek Eltona z nutami oraz Union Jackiem. Monety będzie można zakupić w wersji złotej lub srebrnej. Na temat inicjatywy wypowiedziała się szefowa Królewskiej Mennicy, Clare Maclennan:

" Elton John jest bez wątpienia brytyjską legendą i jednym z największych wokalistów/kompozytorów swojej generacji. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy oddać hołd twórczości Eltona, umieszczając go na brytyjskich monetach. To druga z naszej nowej serii Music Legends, w której czcimy działalność najlepszych brytyjskich artystów. "