Elżbieta Zapendowska oceniła reprezentantkę Polski na Eurowizji 2020: Piosenka nie jest wyjątkowa

Kolejna edycja Eurowizji odbędzie się w maja 2020 w Rotterdamie i Polskę na konkursie będzie reprezentować 17-letnia Alicja Szemplińska. Dziewczyna wygrała w The Voice of Poland 10 w listopadzie 2019, zaś kilka miesięcy potem zajęła 1. miejsce w programie Szansa na Sukces, w którym odbyły się preselekcje do Eurowizji. Dziewczyna zwyciężyła z piosenką "Empires", którą sama napisała.

Eurowizja 2020: Elżbieta Zapendowska oceniła polską reprezentantkę

Widzowie oraz jurorzy zdecydowali, że to właśnie Alicja powinna pojechać na Eurowizję. Tym samym dziewczyna pokonała Kasię Dereń i Alberta Černý'ego. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z występu Alicji twierdząc, że jej piosenka jest nudna, a podczas finałowego występu nie zabrakło fałszów.

Co na temat występu 17-latki uważa Elżbieta Zapendowska, najsłynniejsza specjalistka od emisji głosu w naszym kraju? W wywiadzie z Wirtualną Polską, wyznała, że piosenka Alicji nie jest kiepska, ale nie wyróżnia się niczym szczególnym i zwycięstwo na Eurowizji nie jest pewne:

" To utwór, powiedziałabym, niebrzydki. Dość pompatyczny, ale sympatyczny. Wyczuwam w nim raczej echa wschodniej niż zachodniej tradycji muzycznej, co rzeczywiście jest dość nietypowe i może zwrócić na ten utwór uwagę. Trudno jednak mówić, że to piosenka wybitnie wyjątkowa na tle konkursowych propozycji. "

Zapendowska nie uważa, by piosenka "Empires" podbiła serca polskich słuchaczy, bo w naszym kraju obecnie panuje ogromna moda na disco polo. Oczywiście trzyma kciuki za młodą wokalistkę, ale nie mogła przymknąć oko na pewne niedociągnięcia podczas występu dziewczyny w "Szansie na Sukces":

" Muszę być niestety mocno krytyczna wobec Szemplińskiej. Powinna bardzo intensywnie popracować nad intonacją, czyli czystością swojego śpiewu. Dwoje pozostałych uczestników finału zaśpiewało bardzo czysto, a zwyciężczyni ma w tej kwestii sporo do poprawienia. "

Eurowizja 2020 odbędzie się w Rotterdamie w dniach 12, 14 i 16 maja 2020. Polska wystąpi drugiego dnia półfinałów. W 2019 nasz kraj reprezentował zespół Tulia z piosenką "Fire of Love (Pali się)".