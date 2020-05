Empik stworzył własny serwis streamingowy. Jak wygląda i ile kosztuje Empik Music?

Empik postanowił wkroczyć na rynek streamingu z nową aplikacją Empik Music. Usługa zapewnia dostęp do milionów utworów polskich i zagranicznych wykonawców, tekstów piosenek. Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony z systemem Android i iOS.

Empik stworzył własny serwis streamingowy. Jak wygląda Empik Music?

Empik postanowił wkroczyć w nowy segment rynku i wprowadzić do oferty usługę streamingu muzyki. Jak zapewniają twórcy aplikacji, Empik Music ułatwia odkrywanie nowych brzmień. Słuchacze mogą zaufać doświadczeniu muzycznych ekspertów Empiku lub sprawdzić playlisty przygotowane przez autorytety świata kultury, sztuki i literatury oraz znane postaci polskiego show-biznesu. Z okazji premiery w aplikacji autorskie playlisty przygotowali m.in. sanah, Roksana Węgiel, PRO8L3M, Viki Gabor i wielu innych artystów.



Każdy użytkownik może zbudować własną bibliotekę ulubionych artystów, albumów i piosenek oraz zestawiać rozmaite gatunki, układając spersonalizowane składanki. Katalog aplikacji zawiera kilka milionów utworów i jest stale rozszerzany. Ulubione kompilacje piosenek można importować także z innych platform streamingowych.

Fanom lip-sync i karaoke z pewnością spodoba się dostęp do pełnych tekstów tysięcy piosenek w czasie ich odtwarzania. Aplikacja będzie dostępna również offline - wystarczy wcześniej pobrać do pamięci telefonu wybrane utwory, albumy lub playlisty.

Ile kosztuje Empik Music?

W standardowym pakiecie 1-miesięcznym pierwsze 30 dni użytkowania aplikacji jest bezpłatne. Oprócz tego Empik oferuje możliwość wyboru pakietów na 3-, 6- i 12-miesięcy, które można wykupić także w stacjonarnych salonach Empik – w tym wypadku nie jest konieczne łączenie konta w aplikacji z kartą kredytową. 3 miesiące to koszt 59,97 zł, 6 miesięcy 104,99 zł (17,50 miesięcznie), 12 miesięczny 199,99 zł (16,67 zł). Abonenci Empik Premium mogą aktywować aplikację Empik Music na 2 miesiące za darmo.

Stali klienci Empiku mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Kupując produkt w kategorii Muzyka na Empik.com, otrzymają dedykowane rekomendacje muzyczne stworzone na podstawie historii zakupów. System zaproponuje m.in. kolejne albumy możliwe do dodania w sekcji Moja Muzyka w aplikacji Empik Music. Do logowania na wszystkie platformy wystarczą te same dane.