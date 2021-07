Eric Clapton nie chce grać tylko dla ludzi zaszczepionych. Uważa, że to "dyskryminujące"

Eric Clapton nie chce grać tylko dla zaszczepionych

Eric Clapton jest wybitnym gitarzystą - na ten temat chyba nie ma co dyskutować. Jeśli chodzi jednak o niektóre poglądy, to artysta nie znajdzie poklasku wśród niektórych grup. Stwierdził bowiem niedawno, że nie zamierza grać koncertów tylko dla osób zaszczepionych, bo jego zdaniem dyskryminuje to antyszczepionkowców.

Muzyk odniósł się do niedawnego ogłoszenia premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, który ogłosił, że do końca września 2021 roku rząd planuje wprowadzić swojego rodzaju covidowy paszport dla osób zaszczepionych. Posiadanie go ma być warunkiem wejścia do nocnych klubów, barów i innych miejsc, gdzie przebywają spore skupiska osób.

Czy jest to najwygodniejsze rozwiązanie na świecie? Pewnie nie, ale z drugiej strony okoliczności są wyjątkowe, więc rozumiemy dlaczego Johnson i brytyjscy politycy podjęli takie działanie.

Sporej ilości osób takie rozwiązanie się może nie podobać - jedną z nich jest właśnie wspomniany Eric Clapton. Artysta napisał niedawno list do anty-lockdownowego aktywisty Robina Monotti Graziadei, który niedługo potem został opublikowany na łamach Telegram:

Niedługo po oświadczeniu premiera w poniedziałek 19 lipca 2021 roku, czuję się zobowiązany honorem, by poinformować, że nie zamierzam występować na scenach, gdzie dyskryminowani są widzowie. Dopóki nie zostaną wprowadzone rozwiązania, które pozwolą wejść każdemu na koncert, to chcę mieć możliwość anulowania swojego koncertu.

W maju 2021 roku Clapton wysłał inny list do Graziadei, gdzie nazwał informacje o bezpieczeństwie szczepionek "propagandą".