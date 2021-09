W lipcu 2021 Eric Clapton stwierdził, że nie zamierza grać koncertów tylko dla osób zaszczepionych, bo jego zdaniem dyskryminuje to antyszczepionkowców. Jego słowa wywołały burzę w sieci, skrytykował go chociażby Brian May, który stwierdził, że antyszczepionkowcy to wariaci. Tymczasem Eric Clapton mimo swoich deklaracji... zagrał dla osób zaszczepionych.

Eric Clapton nie chciał grać tylko dla zaszczepionych... i to zrobił

W sobotę, 18 września 2021 Eric Clapton wystąpił w Smoothie King Center w Nowym Orleanie. Osoby, które wybrały się na ten koncert musiały pokazać zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19. Jak podaje Rolling Stone, w Nowym Orleanie wprowadzono wymaganie, by osoby powyżej 12. roku życia pokazywały tego typu zaświadczenie lub negatywny wynik testu przed wejściem na koncert. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy imprezy muszą nosić maski, mogą je zdjąć jedynie, gdy spożywają jedzenie i napoje.

Clapton niejednokrotnie odwoływał koncerty, gdy dowiadywał się o tego typu ograniczeniach, ale tym razem jednak zagrał, mimo swoich wcześniejszych deklaracji.

Eric Clapton chętnie krytykuje szczepionki, chociaż sam się zaszczepił. Po zabiegu miał długotrwałą reakcję na szczepienie, m.in. drętwienie rąk. Gitarzysta cierpi na neuropatię, czyli uszkodzenie nerwów obwodowych, które utrudnia grę na gitarze.