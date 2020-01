Jak podaje krakow.onet.pl, radni w Krakowie chcą, by to właśnie ich miasto było organizatorem Eurowizji Junior 2020. Przypomnijmy, że poprzednią edycję imprezy w Gliwicach wygrała polska reprezentantka Viki Gabor. Jednak jej zwycięstwo wcale nie oznacza, że to Polska będzie znowu gospodarzem imprezy. W 2018 mieliśmy pierwszeństwo w organizowaniu festiwalu, jednak w tym roku jest inaczej. TVP ponownie będzie starać o organizowanie Eurowizji Junior, jednak nie wiadomo, czy wydarzenie ponownie odbędzie się w naszym kraju.

Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie? Chcą tego radni, prezydent miasta jest sceptyczny

Krakowscy radni, Łukasz Sęk i Michał Drewnicki, uważają, że warto starać się o możliwość organizacji imprezy, by w ten sposób reklamować swoje miasto. Radni stworzyli uchwałę kierunkową do prezydenta Jacka Majchrowskiego i głosowanie w tej sprawie odbędzie się 8 stycznia 2020. Przewiduje się, że projekt zostanie przyjęty. bo pomysł jest popierany zarówno przez radnych Koalicji Obywatelskiej oraz PiS. Jednak prezydent miasta nie jest zadowolony z takiego obrotu sprawy.

Jacek Majchrowski podkreśla, że miasto jest otwarte na rozmowy, jednak zorganizowanie tak wielkiej imprezy jak Eurowizja Junior jest bardzo kosztowne. Szacuje się, że przedsięwzięcie będzie kosztowało 3 mln złotych. Poza tym, Tauron Arena przez 2 tygodnie będzie zamknięta, przez co miasto straci pieniądze, bo na stadionie nie będą się odbywać żadne inne imprezy. Czy Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Krakowie? Ostateczna decyzja należy do organizatora - Europejskiej Unii Nadawców.

