Eurowizja Junior ponownie w Polsce? Jacek Kurski zdradził nowe informacje na temat konkursu

Polska ma szanse po raz kolejny stać się gospodarzem Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. W ostatnim odcinku "The Voice Kids 3" pojawił się Jacek Kurski, prezes TVP. Polityk poinformował publiczność w studiu i przed telewizorami, że Polska chce po raz kolejny zorganizować Konkurs Eurowizji Junior. Oprócz tego zdradził, że trwają już rozmowy w sprawie z Europejska Unią Nadawców.

" Czy chcecie, żeby Polska raz jeszcze była organizatorem Eurowizji Junior? W takim razie ja się biorę do roboty, a Wy słuchajcie komunikatów Telewizji Polskiej w ciągu najbliższych paru dni. "

Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Polsce?

Prowadzący program, Tomasz Kammel spytał Kurskiego na jakim etapie są wspomniane rozmowy. Usłyszał od polityka krótką i znaczącą odpowiedź:

" Zaszły bardzo daleko. "

Eurowizja 2020. Kto będzie reprezentował Polskę na konkursie?

W tym roku Polska wyśle swojego reprezentanta także na Eurowizję dla dorosłych. Konkurs odbędzie się w Rotterdamie, a głos, który powalczy o wyróżnienie wyłoniono w specjalnych odcinkach "Szansy na sukces". Na Eurowizji 2020 w barwach naszego kraju wystąpi Alicja Szemplińska, która dała się poznać polskiej publiczności w "The Voice of Poland". Wokalistka należała do drużyny Tomsona i Barona z grupy Afromental i zwyciężyła rywalizację w 2019 roku.

