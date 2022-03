Evan Rachel Wood dokonała aborcji w trakcie związku z Mansonem. Jak na to zareagował muzyk?

Evan Rachel Wood dokonała aborcji. Jak na to zareagował Marilyn Manson?

Jak czytamy w rozmowie z NY Post, Wood wyjaśniła, że Manson był całkowitym przeciwnikiem antykoncepcji i od początku ich związku Wood starała się eksperymentować z różnymi środkami, ale żaden nie pasował muzykowi.

Cytując Evan Rachel Wood:

Od początku naszego związku miał problem z jakąkolwiek antykoncepcją, którą stosowałam – przetestowałam każdy rodzaj, żeby sprawdzić, który mu się spodoba, ale on nie polubił żadnego z nich, więc po prostu nie chciał, żebym stosowała antykoncepcję.

Aktorka w końcu zaszła w ciążę i zdecydowała się na aborcję. Marilyn Manson towarzyszył jej w klinice podczas oczekiwania na zabieg, ale po wszystkim miała od niego usłyszeć:

Kiedy było już po wszystkim, usłyszałam: "Zrób mi obiad". I pamiętam, że powiedziałam: "Mam odpoczywać - moje ciało przeszło traumę". Ale jego to nie obchodziło.

Cała sytuacja doprowadziła aktorkę do załamania nerwowego. Wood w pewnym momencie podobno próbowała nawet targnąć się na swoje życie:

Poszłam do łazienki, wzięłam szklankę, rozbiłam ją na podłodze i po prostu zaczęłam dłubać w nadgarstkach tak mocno, jak tylko mogłam.

Po tym aktorka zadzwoniła do swojej matki i oznajmiła jej, że musi się jak najszybciej dostać do szpitala. Więcej szczegółów na temat związku Wood i Mansona mamy poznać we wspomnianym filmie dokumentalnym "Jak feniks", który zadebiutuje na HBO Max już 14 marca 2022 roku. Przypominamy też, że Manson niedawno złożył przeciwko aktorce pozew, w którym m.in. zarzuca jej fałszowanie dowodów, w tym podszywanie się pod agenta FBI.