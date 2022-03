Evan Rachel Wood skomentowała pozew Marilyna Mansona: "prawda jest po mojej stronie"

Manson początkowo wystosowywał oświadczenia, w którym podważał słowa swojej byłej narzeczonej, ale na początku 2022 roku postanowił publicznie oskarżyć ją o zniesławienie, a także fałszowanie dowodów - w tym listu od agenta FBI. Pozew wpłynął do Sądu Najwyższego w Los Angeles.

Aktorka promuje obecnie swój film dokumentalny "Jak feniks", w którym opowiada o swoich doświadczeniach ze związku z Mansonem, a także pokazuje walkę o ratyfikację ustawy "Phoenix Bill" i pomaga innym ofiarom przemocy domowej. Wood wyjaśniła w rozmowie z prowadzącymi The View, że nie zamierza się tym przejmować:

Jestem pewna, że prawda jest po mojej stronie, a ten pozew został wystosowany w momencie, gdy światło dzienne ujrzy mój dokument. To celowe zagranie. Nie zrobiłam tego filmu, by oczyścić swoje imię - robię to po to, by chronić ludzi. Żeby bić na alarm, że są na tym świecie ludzie niebezpieczni. On jest jedną z takich osób. Nie chcę, żeby ktokolwiek się do niego zbliżał. Możecie sobie o mnie myśleć co chcecie. Ja się nie cofnę.