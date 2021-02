Evan Rachel Wood wyznała, że Marilyn Manson się nad nią znęcał. Opublikowała też oświadczenia innych kobiet

Evan Rachel Wood napisała 1 lutego 2021 roku na swoim Instagramie oświadczenie, w którym wyznała, że Marilyn Manson się nad nią znęcał, gdy byli parą. Amerykańska aktorka stwierdziła, że nie może już dłużej żyć w kłamstwie i chciała rzucić światło na działania "niebezpiecznego człowieka, zanim ten zrujnuje kolejne życia".

Jak czytamy w oświadczeniu Wood:

Mój oprawca nazywa się Brian Warner, znany także jako Marilyn Manson. Zaczął stosować wobec mnie child grooming, gdy byłam nastolatką, a przez kolejne lata się nade mną znęcał. Wyprał mi mózg i zostałam zmanipulowana do bycia posłuszną. Nie mogę już żyć dłużej pod groźbą zemsty, zniesławienia, czy szantażu. Chcę rzucić światło dzienne na działania tego niebezpiecznego mężczyzny i skrytykować branże, które pozwalały mu na jego działalność, zanim on zrujnuje kolejne życia. Stoję razem z innymi ofiarami, które nie będą już milczeć.

Marilyn Manson: Jeśli ktoś cię molestował, powiedz to policji, a nie mediom

Zgodnie z oświadczeniem, Evan Rachel Wood udostępniła na Instagram Stories słowa czterech kolejnych kobiet, które były w związku z Mansonem - Ashley Walters, Sary McNeilly, Ashley Lindsay Morgan oraz Gabrielli. Wszystkie wspomniane napisały, że cierpią z powodu zespołu stresu pourazowego po swoich doświadczeniach z Mansonem. Walters napisała, że:

Krzywda, którą sprawił swoim ofiarom, jest jasna. On wciąż sprawia ból wielu innym osobom i nie mogę patrzeć na to z boku. Brian Warner musi być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny.