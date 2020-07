Evanescence powraca z nowym singlem. Posłuchajcie "The Game is Over"

Amy Lee i reszta jej kompanii w tekście odnosi się do braku autentyczności i presji, która jest wywoływana przez "noszenie masek" oraz sprawianie pozorów we współczesnym świecie.

Evanescence pokazało kolejny singiel z nowej płyty

Piosenki "The Game is Over" możecie posłuchać w odtwarzaczu poniżej:

Tak na temat utworu w oficjalnym oświadczeniu wypowiedziała się Amy Lee:

" Ten utwór jest o byciu zmęczonym udawaniem. O maskach, które zakładamy dla innych, by sprawić, że czują się komfortowo, chociaż w środku czujemy się zupełnie inaczej. Wszystko po to, by spełniać jakieś społeczne normy, żeby nie wyglądać na "zbyt dziwnych", czy nieprzyjemnych. "The Game is Over" to obietnica wobec samej siebie - zamierzam być bardziej "sobą". Nie mogę jej zamknąć, bo już dłużej nie wytrzymam. To także modlitwa, by stać się lepszą, nie czuć się źle. "

Nowy album Evanescence nosi tytuł "The Bitter Truth", a reszta świeżych kawałków zostanie udostępniona na przestrzeni 2020 roku. Zespół zapowiedział również klip do "The Game is Over", który ma zadebiutować w piątek 3 lipca.