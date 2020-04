Nowy album od Evanescence już niebawem! Zespół po 9 latach wyda płytę z premierowym materiałem

Czekacie na nowe wydawnictwo od Evanescence? W końcu zespół zapowiedział pierwszy od 9 lat album z nowymi piosenkami. Krążek stanie się następcą płyty z 2011 roku. W międzyczasie ukazał się krążek "Synthesis" w 2017, na którym znalazły się znane hity zespołu w wersjach orkiestrowych oraz dwie nowe piosenki.

Evanescence zapowiedział nowy album "The Bitter Truth"

Nadchodzące wydawnictwo Evanescence będzie nosić tytuł "The Bitter Truth", zaś 24 kwietnia 2020 poznamy pierwszy singiel "Wasted on You". Za produkcję odpowiada Nick Raskulinecz, który współpracował z zespołem również przy albumie z 2011 roku.

Zobaczcie, jak prezentuje się okładka płyty Evanescence:

Within Temptation i Evanescence wystąpią na wspólnym koncercie w Polsce

Nowe piosenki Evanescence prawdopodobnie usłyszymy na polskim koncercie, który odbędzie się 20 września 2020 w Arenie Gliwice. Zespół zagra razem z Within Temptation. Bilety można zakupić na stronie eBilet.pl

