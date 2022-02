Gratulujemy! Evanescence dołączyło do elitarnego klubu zespołów, które mogą się pochwalić ogromną ilością wyświetleń klipu na YT.

Są takie klipy, które nigdy się nie znudzą i można je oglądać w kółko. Evanescence właśnie może pochwalić się nowym rekordem jeżeli chodzi o ilość wyświetleń swojego klipu. Tym sposobem teledysk dołączył do elitarnego grona "Billion Views Club". Do klubu należą muzycy, których klipy przekroczyły miliard wyświetleń w YouTube.

Evanescence z nowym rekordem. Teledysk grupy przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie

Łatwo się domyślić, który teledysk Evanescence mógł zdobyć aż miliard wyświetleń na YouTubie. Mowa o wielkim przeboju zespołu, "Bring Me to Life". Za klip odpowiedzialny jest Philipp Stölzl i teledysk został nagrany w styczniu 2003 w Rumunii, zaś na YouTubie pojawił się w grudniu 2009.

W klipie widzimy wokalistkę, która śni o tym, że spada z dachu, wspina się po budynku i znowu spada. Wszystko na tle posępnego miasta, którego widok przygnębi niejedną osobę.

W "Bring Me to Life" gościnnie pojawił się Paul McCoy z 12 STONES. Utwór znalazł się na soundtracku do filmu "Daredevil".

Kto jeszcze znajduje się w "Billion Views Club"? Dotychczas miliardowymi wyświetleniami na YT mogły się pochwalić grupy AC/DC, Linkin Park, Guns N' Roses czy grupa Queen.