Evanescence powrócił z nowym singlem. Jeszcze w połowie maja 2020 zespół poinformował swoich fanów o tym, że niedługo usłyszmy nową płytę z premierowym materiałem. Wydawnictwo stanie się następcą płyty z 2011 roku, zaś w międzyczasie kapela wydała album "Synthesis" w 2017. Na wydawnictwie ukazały się hity Evanescence w wersjach orkiestrowych oraz dwie nowe piosenki.

Evanescence z nowym singlem "Wasted On You". Muzycy nagrali teledysk w czasie domowej kwarantanny

Najnowsza płyta będzie nosić tytuł "The Bitter Truth" i na pierwszy singiel wybrano kawałek "Wasted On You". W teledysku do kawałka zostały wykorzystane nagrania muzyków, którzy z powodu koronawirusa przebywają cały czas w domu. Za reżyserię odpowiada P.R.Brown. Posłuchajcie, jak brzmi ten kawałek:

Nowy materiał będziemy mogli usłyszeć jesienią na polskim koncercie Evanescence. 20 września 2020 w Arenie Gliwice obok kapeli pojawi się również Within Temptation.

