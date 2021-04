Evanescence ma dobre wiadomości dla swoich fanów - nowy teledysk oraz darmowy koncert online. Zacznijmy od klipu, który powstał do utworu "Better Without You" z nowego albumu "The Bitter Truth".

Evanescence zagra koncert online za darmo. Pokazał też nowy klip do "Better Without You" [WIDEO]

"The Bitter Truth" to album o opowiadający o osobistych tragediach i światowych problemach, takich jak rasizm, pandemia oraz kryzys ekonomiczny. Mimo dość ciężkiej tematyki, na płycie znajdziemy pozytywne przesłanie: podjęcie próby walki ze słabościami zawsze będzie lepsze nie wywieszenie białej flagi. Reżyserią teledysku Evanescence do utworu "Better Without You" zajął się Eric D. Howell (Ana’s Playground, Voice From The Stone), który pracował z grupą również przy wideo do "Use My Voice".

Oglądaj

Zespół zapowiedział także udział w specjalnym darmowym wirtualnym wydarzeniu „Driven to Perform Livestream Concert”, które odbędzie się już 13 maja. Koncert będzie sponsorowany przez Cooper Tires, a jego gospodarzem będzie Alice Cooper. Każdy fan będzie mógł uczestniczyć w nim całkowicie za darmo.

Od czasu premiery albumu 26 marca, "The Bitter Truth" okupowało listy przebojów muzyki alternatywnej i rocka. Znalazło się na pierwszym miejscu w platformie iTunes w 22 krajach i był 4. projektem grupy, który trafił na listę 5 najlepiej sprzedających się płyty w Wielkiej Brytanii. W Polsce krążek zadebiutował na 15. miejscu OLiS.