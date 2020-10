Ewan McGregor nagrał cover "Endlessly" Muse. Wyszło mu naprawdę dobrze

"Long Way Up" jest kontynuacją programów "Long Way Down" i "Long Way Round", w których Ewan McGregor i dziennikarz Charley Boorman podróżują po świecie na motocyklach.

Ewan McGregor nagrał cover Muse

Pierwszy epizod "Long Way Up" pojawił się w serwisie streamingowym Apple w połowie września 2020 roku. Poniżej możecie zobaczyć cover "Endlessly" Muse nagrany przez Ewana McGregora na potrzeby programu "Long Way Up":

"Long Way Up" jest najnowszym projektem McGregora przed jego powrotem do popularnej franczyzy "Star Wars". Aktor ponownie zagra swoją ikoniczną rolę Obi-Wana Kenobiego w nadchodzącym serialu opowiadającym o przygodach mistrza Jedi. Niestety, data premiery projektu na razie nie jest znana.

Muse pracuje natomiast nad nową płytą, co potwierdził ich wokalista Matt Bellamy. Jej szczegóły również nie są znane.