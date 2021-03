Ex Maanam ogłosił nową wokalistkę, która zastąpi Korę. Czy to dobry wybór?

Zacznijmy od początku - w styczniu 2019 nastąpił koniec Złotego Maanamu, który tworzyli byli muzycy Maanamu - Ryszard Olesiński i Paweł Markowski oraz wokalistka Karolina Leszko-Tyczyńska. Korze nie podobał się ten projekt, a po jej śmierci sprawą zajął mąż, Kamil Sipowicz, który zawarł porozumienie z byłymi muzykami Maanamu. Projekt zmienił nazwę na ExMaanam. Na początku lutego 2019 ogłoszono, że wokalistką zespołu będzie Karolina Gibka. Po dwóch latach zespół postanowił zmienić frontmankę.

Ex Maanam ma nową wokalistkę. Kto zastąpi Korę?

Muzycy grupy Ex Maanam poinformowali fanów na swoich social mediach o zmianie wokalistki. Okazało się, że do zespołu wróciła Karolina Leszko-Tyczyńska, o czym napisał Ryszard Olesiński:

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że razem najlepiej czujemy rock and roll i naszą współpracę powinniśmy kontynuować. Karolina jest tą wokalistką, którą Marek Jackowski – współtwórca legendarnej grupy Maanam – wybrał do zespołu Złoty Maanam. To wspaniała rekomendacja, sama w sobie.

Muzyk wyjaśnił, dlaczego uważa, że wybór Karoliny jest najlepszy:

Jako kierownik muzyczny zespołu, jestem przekonany, że osoba Karoliny, jej głos, charyzma, osobowość, talent, czasami nieprzewidywalność i spontaniczność a zarazem nieudawana autentyczność jest tym, czego potrzebuje i oczekuje zespół exMaanam.

Okazało się, że muzycy podyskutowali i postanowili pierwsi odezwać się do wokalistki, by zaczęła ponownie z nimi współpracować. Kapela planuje już latem wrócić do koncertowania, jeśli to będzie tylko możliwe.