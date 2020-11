Facebook zablokował konto znanego rockowego zespołu za wspieranie neo-faszystowskiej grupy

Trapt został oficjalnie anulowany. Przynajmniej przez Facebooka. Przez cały rok 2020 wokalista grupy Chris Taylor Brown rozsiewał nonsens na Twitterze, wchodząc w konflikty ogromną ilością reprezentantów świata rocka i metalu (na Twitterze wyzywali się z nim m.in. Ice-T, liderzy Asking Alexandrii, Trivium, Attilii, We Came As Romans, itd.). Krótko mówiąc - Brown korzystając z oficjalnego profilu Trapt stał się pośmiewiskiem muzycznego półświatka.

Konto Trapt na Facebooku zostało zablokowane za publiczne wspieranie neo-faszystowskiej grupy

Dumnie wspierający Donalda Trumpa Brown niedawno opublikował na Facebooku grafikę przedstawiającą jednego z członków grupy Proud Boys, który w rękach trzymał Statuę Wolności z podpisem "Nie martw się dziewczyno, pomożemy ci". Wokalista dopisał od siebie hasło "POYB", co oznacza "Proud of You, Boy" ("Jestem z ciebie dumny, chłopie).

Do sprawy oczywiście odniósł się sam zainteresowany. Na Twitterze pojawił się wpis Browna, który zapowiedział, że pozwie Facebooka za usunięcie konta Traptu:

Za udostępnienie tego zdjęcia... Facebook kompletnie usunął konto Trapt. Powiedzieli mi, ze nie możemy używać hasła "Proud Boys", kiedy właśnie mówiłem fanom na FB, że nie mogę używać tej nazwy. Pozwę Facebooka.

Brown podzielił się informacją niedługo po tym, gdy na Twitterze pojawiły się wpisy osób, które zgłosiły post Traptu jako "mowę nienawiści". Facebook odpowiedział na te wpisy i usunął profil, pisząc w uzasadnieniu do zgłaszających:

Dziękujemy za poświęcenie swojego czasu, by zgłosić coś, co według was jest niezgodne z Zasadami Korzystania z Facebooka. Usunęliśmy profil Traptu z naszego serwisu. Facebook

Usunięcie profilu Trapt na Facebooku nadeszło zaledwie kilka tygodni po tym, gdy lider grupy zaprosił członków Proud Boys na koncert zespołu w Dallas. Impreza została jednak odwołana przez skargi wpływające do szefostwa klubu, w którym koncert miał się odbyć. Wiadomości dotyczyły oczywiście poglądów politycznych prezentowanych przez Trapt.

Proud Boys zostali opisani przez służby wywiadowcze USA jako "niebezpieczna grupa białych suprematystów".