Niestety nadchodzące koncerty Faith No More nie odbędą się z powodu problemów zdrowotnych Mike'a Pattona. Wokalista przeprosił swoich fanów za taką sytuację.

Zespoły Faith No More oraz Mr Bungle odwołały swoje nadchodzące koncerty z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym Mike'a Pattona. Faith No More miał wrócić na scenę 16 września 2021, zaś Mr Bungle miał zaplanowane 2 koncerty.

Faith No More odwołał trasę z powodu stanu zdrowia Mike'a Pattona. Co dolega wokaliście?

Mike Patton przeprosił swoich fanów za taką sytuację w specjalnym wpisie w swoich social mediach:

Przykro mi, że muszę Was poinformować, iż z powodu problemów psychicznych nie mogę pojawić się na zaplanowanych koncertach Faith No More oraz Mr. Bungle. Mam problemy, które pogorszyły się przez pandemię i z którymi muszę teraz się zmierzyć. Nie jestem w stanie dać z siebie wszystko, a nie zamierzam dawać z siebie mniej niż 100 procent. Przepraszam naszych fanów i mam nadzieję, że Wam to szybko wynagrodzę.

Faith No More ma zaplanowane również koncerty na luty 2022 w Australii i Nowej Zelandii, które na razie nie zostały odwołane. Natomiast w czerwcu i lipcu 2022 grupa ma zawitać do Europy. Miejmy nadzieję, że Mike Patton poradzi sobie z problemami i wróci zdrowy na scenę do stęsknionych fanów.