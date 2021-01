Fall Out Boy zagrał dla Joe Bidena. Życzyli mu "bycia zapamiętanym na wieki"

Fall Out Boy zagrał dla Joe Bidena

W niedzielę wieczorem 17 stycznia 2021 roku panowie z Fall Out Boy zagrali razem po raz pierwszy od 2019 roku i pomogli w rozpoczęciu inauguracyjnego tygodnia Joe Bidena i Kamali Harris. Pop-punkowy kwartet postanowił zagrać kawałek "Centuries", którego tekst o byciu "zapamiętanym na wieki" zdaje się być całkiem celnym wyborem w tym kontekście.

Fall Out Boy od początku pisał "Centuries" z pomysłem na opowiedzenie historii typu "Dawid kontra Goliat". Nietrudno się domyślić, że wielu Amerykanów potrafi się utożsamić z przekazem ich hitu. Wykonanie możecie zobaczyć poniżej:

Oglądaj

Wygląda też na to, że chłopaki z Fall Out Boy byli wręcz stworzeni do tego, by uczcić Joe Bidena i początek jego prezydentury. Pete Wentz wyjaśnił nawet na Instagramie, że jego rodzice poznali się, gdy pracowali razem przy kampanii Bidena na senatora w latach 70. Według opowieści basisty, Biden tak bardzo polubił rodziców Wentza, że przyszedł na ich wesele:

Moi rodzicie zaczęli pracować dla Joe Bidena w latach 70. Dla mnie on jest przykładem empatii, współczucia i bycia dobrym. W obecnych czasach potrzebujemy kogoś, kto jest liderem i charakteryzuje się takimi cechami. Jestem dumny, że nazywam Joe Bidena moim prezydentem.

Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta już 20 stycznia 2021 roku.