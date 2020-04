Fan AC/DC zagrał koncert dla sąsiadów na balkonie podczas epidemii [WIDEO]

Pandemia to czas, w którym każdy z nas powinien poważnie podejść do zaleceń władz i unikać kontaktów międzyludzkich. Wyklucza to oczywiście zarówno organizację jak i uczestnictwo w koncertach. Zapewne wielu osobom wiosenne plany koncertowe posypały się jak domek z kart. Zarówno artyści jak i ich fani nie ukrywają, że tęsknią za występami na żywo i energią, którą ładowali baterię na kolejne dni.

Fan AC/DC zagrał koncert dla sąsiadów na balkonie

Dlatego wielu muzyków decyduje się na koncerty online. W sieci pojawia się także coraz więcej archiwalnych transmisji z kultowych wydarzeń muzycznych. Jeden z najpopularniejszych zespołów metalowych na świecie zaoferował fanom "Poniedziałki z Metalliką", podczas których grupa udostępnia słuchaczom transmisję z ważnych występów.

Także osoby "uwięzione" w domach w ramach izolacji nie siedzą bezczynnie. Tradycja grania muzyki na balkonach narodziła się we Włoszech, gdzie jeszcze do niedawna pandemia zbierała najowocniejsze żniwo. Jeden z balkonowych wykonawców okazał się gitarzystą deathmetalowej formacji, który zafundował sąsiadom cover Slayera.

Tym razem na balkon wyszli fani australijskiej grupy AC/DC. Gitarzysta nie tylko zagrał dla sąsiadów mini koncert, ale też zadbał o odpowiedni strój i otoczenie. Muzyk wywiesił na balkonie flagę ulubionego zespołu, założył czapkę, marynarkę krawat i charakterystyczne krótkie spodenki imitujące mundurek. Wszystko po to by jak najbardziej upodobnić się do oryginału.

Nagranie z mini występu Włocha trafiło do sieci, możecie zobaczyć je poniżej:

