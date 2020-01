Fan rzucił w Coreya Taylora piwem na koncercie [WIDEO]

Grupa Slipknot promuje swój ostatni album "We Are Not Your Kind" i koncertuje w Europie. 28 stycznia 2020 roku muzycy wystąpili w Amsterdamie, stolicy Holandii, gdzie doszło do nieprzyjemnego incydentu.

Fan rzucił w Coreya Taylora piwem na koncercie

Na koncertach, gdzie pojawiają się tysiące ludzi, zawsze znajdzie się ktoś kto przesadzi z alkoholem lub osoba, która będzie chciała ostentacyjnie wyrazić swoje niezadowolenie. Kiedy te dwie rzeczy się połączą może dojść do niebezpiecznych sytuacji, chociażby jak ta na jednym z ostatnich występów Slipknota. Podczas występu Corey Taylor spytał publikę "Nadal jesteście z nami, szalone skurwy*yny?".

Chociaż określenie jest powszechnie uważane za obraźliwe, na koncertach słychać je często, a osadzone w kontekście nie powinno nikogo urazić. Niestety, po tym jak wokalista wypowiedział standardową formułkę, jedna z osób pod sceną rzuciła w niego piwem. Zdarzenie zostało uwiecznione na materiałach wideo i trafiło między innymi do serwisu YouTube:

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot zagrała ostatni koncert w Polsce w 2019 roku podczas festiwalu Mystic w Krakowie. Muzycy nie pozwolili fanom z Polski czekać na kolejny występ zbyt długo. Formacja wróci do naszego kraju już w 2020 roku. Koncert Slipknota odbędzie się 6 lutego. W roli gościa specjalnego na scenie pojawi się grupa Behemoth.

