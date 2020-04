Fani Behemotha nazwali syna Nergal. Drugie imię wypadło dość przewrotnie

Fanowskie pomysły wielbicieli seriali, filmów i muzyki zaskakują samych twórców. Istnieją osoby, które za swoją ulubioną kapelą jeżdżą po całym świecie, przeznaczając na to wszystkie oszczędności. Inni mogą pochwalić się imponującymi kolekcjami gadżetów czy fanartów. Ale są też tacy, którzy idą krok dalej.

Fani Behemotha nazwali syna Nergal

Niektórzy szukają swoich drugich połówek kierując się głównie jednym kryterium: zainteresowania. A kiedy już się uda znaleźć odpowiedniego partnera, próbują przenieść fascynację na dzieci i to nawet już zaraz po ich urodzeniu. Coraz częściej słyszymy bowiem o przypadkach, w których świeżo upieczeni rodzice wybierają pociechom niestandardowe imiona ich ulubionej postaci, zespołu czy twórcy. Moda dawno już dotarła także do polski, gdzie aby nadać potomkowi specyficzne imię, należy uzyskać na to zgodę Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie z decyzjami placówek mamy już w kraju Yodę oraz Wiedzimina.

Tym razem oddaniem i miłością do jednego z polskich muzyków wykazali się fani Behemotha. We wrześniu 2019 roku na świat przyszedł chłopiec o imieniu Nergal. Po pół roku od szczęśliwego dnia dla rodziców małego Nergusia, wysłali oni liderowi Behemotha zdjęcie w czapce zespołu, które Darski umieścił na swoim Instagramie.

Rodzice w jasny sposób tłumaczą decyzję:

" Daliśmy mu tak na imię, bo Nergal jest naszym idolem. "

Darski nie krył wzruszenia i przyznał, ze wiadomość poruszyła nawet jego czarne serce. Muzyk nie byłby sobą, gdyby nie dodał, że ma nadzieję, że mały wyrośnie "na niezłego skurw*syna".

Posłuchaj podcastu

Co ciekawe, rodzice jako drugie imię Nergala wybrali imię Christian, co w bezpośredni sposób nawiązuje do religii, do której Darski, jak i większość kapel black metalowych, czuje i jasno wyraża ogromną niechęć.

Zdjęcia małego Nergusia możecie zobaczyć poniżej: