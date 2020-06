Fani Metalliki wybrali swój ulubiony utwór zespołu. Który zwyciężył?

Od kilku tygodni Metallica przeprowadzała na swoim fanpage'u na Facebooku ankietę, w której fani wybierali swój ulubiony utwór zespołu. Głosowanie przeprowadzono w formie pucharowej - do kolejnej rundy przechodziła piosenka z największą ilością głosów. Pod uwagę były brane wszystkie utwory autorstwa Metalliki.

Fani Metalliki wybrali najlepszy utwór zespołu

Na początku przeprowadzono losowanie, a następnie odbywały się "pojedynki" między poszczególnymi utworami. Wybierano drogą pucharową. Do finałowej rundy dostały się utwory "One" oraz "Master of Puppets", pochodzące kolejno z albumów "... And Justice For All" oraz "Master of Puppets".

Łącznie oddano ponad 147 tysięcy głosów, więc pojedynek był naprawdę emocjonujący. Zwycięzca był jednak bezapelacyjny - zwyciężył "Master of Puppets" z wynikiem 58% głosów. To właśnie tytułowy utwór z krążka z 1986 roku jest najlepszym utworem Metalliki według fanów zespołu:

Utwór jest oczywiście pozycją obowiązkową na każdym koncercie Metalliki od 1986 roku. Piosenka od lat jest uznawana za jedną z najlepszych w historii nie tylko metalu, ale także muzyki ogólnie. Ponad 8-minutowy kawałek jako jedyny został skomponowany przez każdego z ówczesnych członków Metalliki (większość albumu była napisana przez duet Hetfield-Ulrich).

Być może właśnie ta kreatywna współpraca wszystkich czterech panów spowodowała, że "Master of Puppets" stało się tak kultowym utworem?