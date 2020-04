Fani Nocnego Kochanka opracowują domowy test na COVID-19. Naukowcy pracują w koszulkach zespołu

Stereotyp głosi, że fani Nocnego Kochanka to głównie pijani studenci, stali bywalcy juwenaliów, u których muzyka stanowi jedynie tło do popijania taniego browara i wina aż do urwanego filmu. Jednak zarówno ten, jak każdy inny stereotyp bywa krzywdzący i w dużej mierze nieprawdziwy. Dowód na to, że wśród wielbicieli Zdrajców Metalu znajdują się naprawdę bardzo różne grupy społeczne i zawodowe pojawił się w dość nietypowych warunkach, bo w trakcie trwającej pandemii koronawirusa.

Fani Nocnego Kochanka opracowują domowy test na COVID-19

Kluczowym elementem w walce z chorobą jest jej szybkie diagnozowanie. Jak donosi Ministerstwo Zdrowia, w Polsce 9 kwietnia 2020 roku przeprowadzono niemal 11 tysięcy testów laboratoryjnych pod kątem obecności koronawirusa. Jednak nadal trwają badania i próby przyspieszenia tego procesu. Opracowywaniem ultraszybkiego testu, który można byłoby wykonać w domu zajęła się między innymi firma SensDx, która zajmuje się technologią testów diagnostycznych dla ludzi i zwierząt, które precyzyjnie wykrywają choroby.

Szybki immunologiczny test na COVID-19 już istnieje. Jest znacznie tańszy i łatwiejszy w użyciu niż ten stosowany w polskich szpitalach. Jednak ma on też duża wadę - bywa zawodny i posiada duży margines błędu, daltego nie jest powszechnie stosowany. Może np. podawać pozytywny wynik u osób, które niedawno przechodziły grypę lub wskazywać negatywny wynik u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym.

Polscy naukowcy pochwalili się, że są już bardzo blisko udoskonalenia tej metody. Podkreślają, że jeśli badania zakończą się sukcesem, sposób będzie idealny dla lotnisk czy przejść granicznych, gdzie test na koronawirusa, będzie można wykonać od ręki.

Wpis na Facebooku SensDX z dobrymi wiadomościami ilustruje zdjęcie jednego z naukowców podczas pracy. Mężczyzna ma na sobie koszulkę Nocnego Kochanka.

Zespół szybko zorientował się, że ma wśród fanów badacza, który przyczynia się swoją pracą do walki z pandemią. Muzycy skomentowali zdjęcie:

" Chętnie doślemy Panu z laboratorium więcej podobnej odzieży na ten trudny czas :D I oczywiście gratulujemy sukcesu! "

Badacze z SensDX szybko odpowiedzieli swoim idolom i zamieścili w komentarzu zdjęcie, na którym cała ekipa naukowców pracuje ubrana w koszulki Nocnego Kochanka.