Fani buntują się przeciwko zasadom na koncertach Slipknota. Oto lista rzeczy, których nie można wnieść na występ

Popularność metalowych koncertów nie maleje. Na występach komercyjnych grup jak Rammstein czy Metallica, mimo wysokich cen biletów, w Polsce potrafi pojawić się kilkadziesiąt tysięcy osób. Rockowe granie nie sprzyja staniu w miejscu i tupaniu nóżką. Często zdarza się tak że publika skacze, macha głowami i poguje. Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo fanom na występach idoli, organizatorzy koncertów wprowadzają nowe zabezpieczenia i rygor, który nie zawsze podoba się publiczności.

Fani Slipknota buntują się przeciwko zasadom na koncertach

Przed jednym z ostatnich koncertów Slipknot, fani zostali poinformowani o zakazie wnoszenia niektórych rzeczy na teren imprezy. Słuchacze kapeli byli bardzo zdziwieni, gdy na liście zobaczyli między innymi duże portfele czy paski.

Lista zakazanych przedmiotów zawierała wszystkie potencjalne rzeczy, które mogły spowodować pożar. Wśród nich znalazły się lasery, fajerwerki czy świece. Oprócz tego na teren imprezy nie można było wnieść gwizdków, pasków z dużymi klamrami, dużych portfeli, kolczastych bransoletek i naszyjników, ciężkich butów i kurtek.

Fani nie kryli niezadowolenia, ponieważ część przedmiotów z listy to atrybuty subkultury, które od lat są normą na koncertach. Jedna z fanek podczas wywiadu z STV News powiedziała:

" Wiem, że kluby dbają o bezpieczeństwo, ale klamry od pasków, portfele, to rzeczy, które nosi ze sobą 99% osób obecnych na koncercie. Mam buty z metalowymi czubkami, nie mogę ich założyć. Miałam kurtkę z ćwiekami, też nie mogę teraz jej założyć. "

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot zagrała ostatni koncert w Polsce podczas Mystic Festivalu 2019. Muzycy powrócą do naszego kraju już 6 lutego 2020, kiedy to wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie. Muzycy będą promowali swoją najnowszą płytę "We Are Not Your Kind". W roli gościa specjalnego usłyszymy w Łodzi grupę Behemoth.

