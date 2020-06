Fani stacji BBC wybrali najlepsze płyty lat 90. Lista pełna rockowych klasyków

Radio BBC 2 ma w swojej ofercie audycję "Sounds of the 90s", podczas której słuchacze mogą powspominać lata 90. w muzyce. Przez ostatnie 3 tygodnie fani brytyjskiego medium mogli głosować na swoje ulubione płyty z bogatego w kultowe albumy 10-lecia. Co wybrali?

Najlepsze płyty lat 90 według słuchaczy BBC

Stacja zaoferowała słuchaczom krążki z wielu gatunków, jednak ci szczególnie upodobali sobie rocka. Największym sentymentem obdarzyli album Radiohead "OK Computer". Srebrny medal powędrował do Oasis, a na trzecim miejscu podium wylądowała kultowa płyta Nirvany "Nevermind".

Na liście z 10 tytułami jedynie Oasis pojawia się aż dwa razy. Poza rockowymi brzmieniami znajdziemy tam również płytę grupy Pulp.

Pełną listę znajdziecie poniżej:

Radiohead - OK Computer Oasis - (What’s The Story) Morning Glory Nirvana - Nevermind Oasis - Definitely Maybe REM - Automatic For The People Pulp - Different Class Alanis Morissette - Jagged Little Pill The Verve - Urbans Hymns Primal Scream - Screamadelica U2 - Achtung Baby