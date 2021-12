Felicjan Andrzejczak nagrał nową wersję ''Jolki'': ''Teledysk to podziękowanie dla Lipko'' [WIDEO]

Felicjan Andrzejczak spełnił swoje marzenie - nagrał teledysk do przeboju Budki Suflera ''Jolka, Jolka pamiętasz''. Wokalista wyznał, że nowy klip to podziękowanie dla Romualda Lipko, który napisał ten utwór.

Andrzejczak dołączył do Budki Suflera w 1982 roku i udzielał się w kapeli niecały rok. Nagrał z zespołem wtedy 3 utwory, m.in. ''Jolka, Jolka pamiętasz'', który jest już kultową piosenką. Po 40 latach utwór doczekał się teledysku i odświeżonej wersji.

Felicjan Andrzejczak podzielił się na swoich social mediach zdjęciem z planu teledysku do ''Jolka, Jolka pamiętasz''. Wyznał, że od dawna marzył, by nagrać klip do utworu Budki Suflera i w końcu udało mu się to zrobić. Napisał również, że teledysk to podziękowanie dla kompozytora Romualda Lipko. Przypomnijmy, że muzyk zmarł 6 lutego 2020.

W nowej wersji ''Jolki'' usłyszymy Daniela Patalasa na gitarze, Joannę Dudkowską na basie, Piotra Nowaka na klawiszach i perkusistę Andrzeja Mazurka.

Przyszły rok będzie pracowity dla Felicjana Andrzejczaka, który ma w planach trasę z GLAM quartet oraz wydanie koncertowego albumu.