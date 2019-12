24-letnia Maja Kapłon pojawiła się w finale The Voice of Poland w 2017 roku. Dziewczyna ma skoliozę kręgosłupa i przeszła już 18 operacji. Jej stan mocno się jednak pogorszył, bo pękł stalowy pręt podtrzymujący kręgosłup. Przesuwa się on w ciele i uciska różne części - wokalistka ma problemy z oddychaniem i nie wstaje z łóżka. Dziewczyna potrzebuje natychmiastowej operacji, która kosztuje 5 milionów złotych i ma się odbyć w Nowym Jorku. Po tej operacji wokalistka powinna już normalnie funkcjonować.

Finalistka The Voice of Poland nie może wstać z łóżka. Uczestnicy talent show postanowili pomóc w zbiórce na operację

W celu zebrania takiej sumy, powstała specjalna zbiórka na siepomaga.pl i na dzień 17 grudnia 2019 wpłacono ponad 2 mln złotych. Pomóc wokalistce postanowili również jej koledzy z The Voice of Poland. 20 grudnia 2019 ukaże się specjalna składanka "The Voice of Poland Special Edition for Maja Kapłon", na której znajdą się utwory uczestników The Voice of Poland oraz The Voice Kids. Cały dochód ze sprzedaży tego wydawnictwa zostanie przeznaczony dla chorej artystki. Na krążku znajdą się m.in. piosenka zwyciężczyni Eurowizji, Roksany Węgiel, "Anyone I Want To Be" oraz "Zaskakuj mnie" Marcina Sójki.

Posłuchajcie, jak Maja Kapłon śpiewała jeszcze 2 lata temu w talent show The Voice of Poland:

