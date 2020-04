Kiedyś budowali największe festiwalowe sceny, teraz pomagają walczyć z koronawirusem. Piękny gest firm koncertowych!

Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Wszystkie najbliższe koncerty zostały odwołane, nie możemy pójść do kina czy restauracji i jest to naprawdę ciężki czas dla przedsiębiorców. Niektóre firmy wpadły na pomysł, by dostarczać swoje jedzenie dla personelu szpitali, którzy mają teraz ręce pełne roboty. Inni szyją maseczki i stroje ochronne dla lekarzy. Natomiast firmy, które zajmują się produkcją największych festiwali muzycznych, postanowiły budować namioty dla szpitali.

Kiedyś budowały sceny na festiwale, teraz dostarczają namioty dla szpitali. Te firmy pomagają medykom w czasach koronawirusa

Jak podaje Los Angeles Times, Choura Events oraz Gallagher Staging zamiast zająć się namiotami na kolejną edycję Coachelli, postanowiły pomóc szpitalom. Pracownicy wykorzystują swoje doświadczenie, by budować namioty i dostarczyć specjalne ubranie dla medyków. Jest to niezwykle ważne, bowiem cały czas liczba zarażonych koronawirusem rośnie i szpitale mają problem z przyjmowaniem kolejnych pacjentów. Lekarze potrzebują również ubrania ochronnego, którego niestety brakuje.

Natomiast firma Upstaging, która może pochwalić się budowaniem scen dla Pearl Jam, Rogera Watersa czy Billie Eilish postanowiła teraz zająć się produkowaniem osłon dla twarzy i wyposażenia do podziału pomieszczenia, które również są bardzo potrzebne w szpitalach.

