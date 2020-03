Fisz Emade Tworzywo nagrali nowy utwór... telefonami w swoich domach [WIDEO]

Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych środków. Przekonali się o tym muzycy z grupy Fisz Emade Tworzywo, którzy mimo kwarantanny postanowili nagrać swój najnowszy utwór. Zrobili to... telefonami. Każdy w swoim domu. Efektem swojej pracy podzielili się w sieci.

Muzycy z hip-hopowej grupy Fisz Emade Tworzywo podjęli się wyzwania, by nagrać nowy utwór, mimo obecnych okoliczności. Z uwagi na pandemię koronawirusa i związaną z nią kwarantannę, nie mogli spotkać się w studiu nagraniowym. To jednak nie stanęło im na przeszkodzie. W końcu potrzeba matką pomysłu, prawda?

„Coronavirus Rhapsody” to hit na jaki zasługujemy w tych trudnych czasach [VIDEO]

Panowie nagrali utwór "Piękny dzień" w domowym zaciszu. Każdy rzecz jasna u siebie, bo bezpieczeństwo i samoizolacja przede wszystkim. W ruch poszły telefony komórkowe i ostateczny efekt pokazuje, że jak naprawdę się chce, to wszystko można. Utwór ukazał się w serwisie YouTube, okraszony podpisem:

"

Na przekór temu, co się dzieje, mamy dla Was nowy utwór. Nagraliśmy go na telefony w naszych domach. Pamiętajcie, aby pozostać w swoich! "